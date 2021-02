Calciomercato Milan – Il sogno di Maldini può arrivare: “È ufficialmente sul mercato”

MILANO – Il Milan è al lavoro per mettere le basi del prossimo mercato. Un mercato che sarà condizionato dalla ricerca di un vice Theo Hernandez e qualche colpo in attacco: Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic sono due veterani del calcio e i loro contratti sono in scadenza. Se per lo svedese non dovrebbero esserci dubbi sulla sua permanenza a Milanello. Diversa invece la situazione del croato che dovrà meritare il rinnovo a suon di ottime prestazioni. Ma i casi spinosi, in questa zona di campo, non sono finiti. Infatti Maldini e Massara dovranno capire il futuro di Hakan Calhanoglu e di Brahim Diaz. Se per il primo manca l’accordo economico, per il secondo bisogna trattare la sua permanenza in rossonero con il Real Madrid (probabile un nuovo prestito con diritto di riscatto).

Proprio per tutti questi casi spinosi, il duo mercato rossonero sta studiando le alternative. Soprattutto tra quei giocatori che si svincolano a giugno. Tra questi uno dei nomi caldi è quello di Memphis Depay. L’olandese classe ’94 non rinnoverà il suo contratto con l’Olympique Lione. L’ex PSV e Manchester United è molto legato al club transalpino, ma vuole tentare (nuovamente) il salto di qualità.

A conferma che l’avventura transalpina del giocatore è finita anche alcuni rumors di mercato: la formazioni guidata da Rudi Garcia avrebbe trovato l’accordo per l’ingaggio del messicano classe ’89 Carlos Vela dei Los Angeles FC, prossimo a salutare la MLS. Il Milan sogna una coppia d’attacco super: composta da Zlatan Ibrahimovic e con Memphis Depay alle sue spalle. Ma c’è un ma molto grosso. Sul giocatore olanedese è forte l’interesse, oltre al club di via Aldo Rossi, anche del Barcellona (che lo ha seguito lo scorso anno) e di un altro top club europeo: il Liverpool. Proprio i Red Devils, al momento, sembrano essere in vantaggio sull’olandese. >>>E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<