MILANO – Nonostante il Milan abbia trovato un accordo con il Fenerbahce per Ricardo Rodriguez, l’ufficialità dell’affare tarda ad arrivare. Secondo quanto riferito da Daniele Longo i gialloblu avrebbero superato i problemi burocratici sorti nei giorni scorsi, ma fin’ora non hanno presentato un’offerta ufficiale per lo svizzero. Il Milan per il momento sta vagliando i possibile sostituti. Il nome più accreditato è quello di Antonee Robinson, ma occhio a Cash.