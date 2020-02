Allegri promuove Ibra al Milan: “E’ come Cristiano Ronaldo”

A Parigi per promuovere il suo libro “E’ molto semplice”, appena uscito nelle librerie transalpine, Massimiliano Allegri ha trovato il tempo di parlare del Milan. Dopo aver promesso che presto lo rivedremo sulla panchina di qualche squadra, il mister toscano ha detto la sua sull’uomo del momento, ovvero Zlatan Ibrahimovic, tornato nel club rossonero per tentare di risollevarne le sorti e il morale. Un calciatore che il 52enne conosce molto bene avendolo allenato tra il 2010 e il 2012 quando lo scandinavo, reduce dalla difficile esperienza al Barça di Guardiola, approdò per la prima volta a Milanello.

“Come Cristiano Ronaldo è un giocatore che, anche adesso a Milano, sta dimostrando di essere un campione”, ha affermato paragonandolo a CR7, a sua volta accolto come un re dalla tifoseria juventina nonostante la carta d’identità dati 1985.