Ag. Afena-Gyan: “Complimenti alla Roma per aver puntato su di lui, c’era anche il Milan”

L'agente di Afena-Gyan, Oliver Arthur, ha parlato a Tutto Mercato Web del suo assistito. Le sue parole.

L'agente di Afena-Gyan ha parlato e ha detto: “Lui è un ragazzo che si impegna, che dà sempre il massimo. Io penso che possa arrivare ad altissimo livello. Non voglio esagerare, ma penso che possa arrivare in alto, ritagliarsi il suo posto tra i professionisti. Ha tanta velocità e potenza nelle gambe. Questa penso sia il suo punto di forza principale. Inoltre, è un ragazzo e un giocatore molto disciplinato: fa quello che gli chiede il suo allenatore, si applica e non lo mette in discussione. Ora non si deve far trasportare da quello che è successo, deve continuare a lavorare per inseguire altri traguardi".

"Non è stata una trattativa scontata, di solito i club italiani non usano gli slot da extracomunitari per giocatori così giovani. La Roma, soprattutto nelle persone di Morgan De Sanctis e Simone Lo Schiavo, hanno dimostrato sin da subito un grande interessamento. Voglio fargli i complimenti per quanto sono stati professionali, hanno capito subito il valore del ragazzo, Quando siamo arrivati al tavolo delle trattative erano pronti a offrirgli un contratto a lungo termine, hanno dimostrato grande determinazione nel portarlo a Roma. Se c'erano anche altri club? Il Milan, per esempio, era interessato. Ma, come ho detto prima, in Italia è raro che un club usi i propri slot da extracomunitari per giocatori così giovani".