Slovan Bratislava-Milan, le pagelle di Crudeli: “Orrore! Fonseca, ho visto una roba…”

Il portiere del Milan fa le spese di una difesa praticamente inesistente e non può nulla sul tocco morbido di Berseghyan, che segna il gol del momentaneo pareggio per lo Slovan Bratislava. Stesso discorso in occasione del secondo gol dello Slovan Bratislava sulla grandissima staffilata di Marcelli, che riesce anche a sfiorare. Incolpevole. Probabilmente furioso. Io lo sarei con una difesa del genere davanti. VOTO: 6