Milan-Stella Rossa, le pagelle di Crudeli: “Mi dispiace ma questa cosa la devo dire…”

Nel primo tempo il portierone del Milan ha poco lavoro da fare, ma la Stella Rossa gli mette comunque paura in un paio di occasioni, come quella della traversa. Ad inizio secondo tempo invece è subito chiamato in causa, riuscendo a respingere il tiro di Mimovic. Non può nulla invece sulla staffilata mancina di Radonjic, che fissa il punteggio sul momentaneo 1-1. Non ha colpe. VOTO: 6