Milan-Roma, le pagelle di Crudeli: “Mamma mia che ho visto!!! Ragazzi, attenzione…”

Partiamo con le pagelle di Milan-Roma con Magic Mike, che vive una prima frazione di gioco con qualche brivido di troppo. In realtà deve compiere pochi veri interventi, ma non sempre risulta pulito e preciso. Tampona un colpo di testa di Dybala decisamente centrale, poi non è perfetto su una conclusione potente di Shomurodov, che devia sopra la traversa. Può invece ben poco sul colpo di testa di Pisilli che si stampa sulla traversa. A fine primo tempo è bravo a deviare in corner una punizione velenosa di Dybala. Il secondo tempo si apre con il gol di Dovbyk, sul quale non può nulla. Per il resto, non rischia più niente. VOTO: 6