Milan-Newcastle, le pagelle di Crudeli: “Onestamente qualcosa sta mancando”

Nella prima frazione di gioco è spettatore non pagante. Il Newcastle non arriva mai dalle sue parti e il francese non deve mai intervenire. Nel secondo tempo pure. In pratica mai una parata. Anzi sì. Per onor della cronaca deve smanacciare un pallone all'interno della sua area piccola ma oltre a quella null'altro. Esce per infortunio a pochi minuti dal termine. VOTO: s.v.