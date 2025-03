Milan-Lazio, le pagelle di Crudeli: “Disastro totale! Stavolta faccio un casino!!!”

Lo dico subito, a scanso di equivoci: questa volta ci andrò giù durissimo con alcuni voti, senza guardare in faccia a nessuno. Stavolta faccio un casino. Vi ho avvertito. E allora iniziamo le pagelle di Milan-Lazio dal portiere francese che, pronti-via, è subito chiamato a intervenire per evitare lo svantaggio rossonero. Mike argina con un buon intervento con la gamba destra la conclusione di Dia. Anche in occasione del gol del vantaggio della Lazio il portiere del Milan ci mette i guantoni sulla conclusione di Marusic, ma non può certamente nulla sul tap-in di Zaccagni. Ad avvio di secondo tempo nega ancora il gol ai biancocelesti disinnescando un tiro di Gigot, poi argina ancora diverse conclusioni della Lazio. Nel finale però atterra Isaksen procurando il rigore che decide la partita, con Pedro che trasforma al 98'. Sipario. VOTO: 5