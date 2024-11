Milan-Empoli, le pagelle di Crudeli: “Fonseca, miracolo! Dopo oggi vi dico che…”

Pochissimi pericoli per il portiere del Milan contro l'Empoli e un altro voto positivo per lui sulle pagelle rossonere. Finalmente torna anche il clean sheet, diventato ormai una chimera per la retroguardia del del Milan ultimamente. E invece contro l'Empoli la nostra porta rimane chiusa. Che non sia un fuoco di paglia... VOTO: 6