Lecce-Milan, le pagelle di Crudeli: “Voi siete pazzi!!! Ma che roba ho visto?!”

Partiamo con le pagelle di Lecce-Milan con il portiere rossonero, chiamato oggi a sostituire lo squalificato Maignan. Pronti, via e Sportiello è costretto già dopo neanche 7 minuti ad alzare bandiera bianca sulla bordata terrificante di Krstovic, che porta avanti i padroni di casa. Nel primo tempo poi il Lecce impensierisce anche in altre occasioni il portiere del Milan, salvato anche da un palo centrato sempre dallo scatenato Krstovic. Il centravanti giallorosso comunque si consolerà nel secondo tempo, quando al 60' trafiggerà per la seconda volta i rossoneri, bello indisturbato nel cuore dell'area milanista. Marco non può nulla sui gol subiti, né ha responsabilità su altre situazioni pericolose. A differenza di alcuni suoi disastrosi compagni di squadra. VOTO: 6