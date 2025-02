Bologna-Milan, le pagelle di Crudeli: “VERGOGNA! Vi dico che Conceicao…”

Iniziamo le pagelle di Bologna-Milan con Mike, chiamato a riscattarsi dopo un periodo non certo brillantissimo. Nel primo tempo, nonostante il Bologna si renda pericoloso in diverse occasioni, il portiere del Milan non è costretto a particolari interventi. L'unica parata degna di nota della prima frazione è quella sul giovane Dominguez, non particolarmente complicata seppur da distanza ravvicinata. Il secondo tempo invece si apre subito con il gol del Bologna segnato da Castro, con responsabilità della retroguardia rossonera molto passiva più che di Maignan che poco poteva fare in quell'occasione. Discorso molto simile per quanto riguarda il secondo gol bolognese firmato da Ndoye. Non ha colpe, stavolta. VOTO: 6