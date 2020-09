Zenga: “Il Milan sta riducendo il divario con le squadre di vertice”

MILANO – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Walter Zenga si è espresso anche sul Milan: “I rossoneri stanno riducendo il divario con le squadre di vertice. È un paradosso, ma la pausa dovuta al Covid al Milan ha fatto bene: prima dell’interruzione era in grossa difficoltà, poi si è ripreso alla grande. Giocare senza tifosi è stato un vantaggio, perché alcuni calciatori hanno guadagnato in personalità: hanno avuto meno paura di rischiare certe giocate. Pioli è stato fantastico, anche grazie all’aiuto di Ibrahimovic, il quale è stato devastante. Un allenatore non guarda l’età, ma quanto sia funzionale un giocatore all’interno della sua squadra: Zlatan in questo Milan è perfetto”.