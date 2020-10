Zambrotta: “Theo straordinario, Dalot un talento. Milan, con Pioli torni grande”

MILANO – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero e Campione del Mondo con l’Italia, si è espresso sul Milan attuale: “Il mercato svolto è stato in linea con il programma societario. Inoltre è stato giusto confermare Pioli, poiché è l’allenatore ideale per lavorare con i giovani. In squadra ci sono diversi giocatori di primissimo livello, come Theo Hernandez, il quale è un terzino straordinario. Mi ha impressionato sin da subito. Inoltre Calabria è stato rigenerato da Pioli: lo scorso anno ha sofferto il rendimento generale della squadra e il fatto che il pubblico gli perdonasse poco o nulla, ma ora lo vedo molto concentrato. Dalot? E’ un talento, salta l’uomo ed è molto tecnico. Lo reputo un ottimo acquisto”.