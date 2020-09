Zambrotta: “Sorpreso dalla personalità di Tonali. Da lui nasce il Milan del futuro”

MILANO – L’ex terzino destro rossonero Gianluca Zambrotta, ha parlato di Sandro Tonali in un’intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Per qualcuno magari non è più una sorpresa, ma io sono piacevolmente colpito dalla sua personalità. Un conto è il Brescia, un altro il Milan. Andare a questa età in società che hanno una storia enorme, si esibiscono in Europa e aspirano a grandi traguardi, giocando in stadi importanti e difficili come San Siro, significa avere grande personalità. Lui inoltre gioca in un ruolo molto delicato; per la sua età sembra già un giocatore esperto, ma adesso l’asticella si alza. Ha le qualità per fare bene ed è un ragazzo su cui si può costruire la squadra del futuro”.