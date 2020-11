Zambrotta: “Napoli e Milan non mi stupiscono, giocano bene e hanno entusiasmo”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Mattino, Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha parlato della sfida in programma domani fra Napoli e Milan: “Onestamente non mi stupisco che siano proprio queste due squadre a giocarsi il primo posto. Entrambe sono in un ottimo periodo di forma e lavorano sulle ali dell’entusiasmo. Il Milan dopo il lockdown primaverile ha dato il via ad una grande striscia positiva di risultati. La squadra è entrata in ottima forma approfittando di giocatori giovani e carichi di entusiasmo, trascinati da Ibra. Non è un caso che oggi Zlatan sia capocannoniere”.

SU GATTUSO – “In campo era già allenatore e dal rapporto che aveva con Lippi e Ancelotti si capiva che strada avrebbe preso dopo la carriera da calciatore. È sempre stato un trascinatore e anche adesso riesce a trasmettere grande carattere nello spogliatoio”.