Zaccardo: “Sta tornando il Milan che tutti conosciamo. Scudetto possibile”

MILANO – L’ex difensore rossonero Cristian Zaccardo, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, si è espresso sul Milan: “Sono molto contento per questo brillante inizio di stagione. La squadra di Pioli sta meritando questa posizione in classifica e ha le potenzialità per rimanerci. Non so se vincerà lo Scudetto, ma di certo questo campionato sembra meno scontato e molto più equilibrato di quelli passati. Ci saranno almeno tre-quattro squadre a giocarsi il titolo sino alla fine. I rossoneri hanno trovato continuità dopo il lockdown. Sono contento di rivedere il Milan che tutti noi conosciamo”.