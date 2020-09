Zaccardo: “Milan da Champions. Ora un colpo in difesa per completare la squadra”

MILANO – L’ex terzino rossonero, Cristian Zaccardo, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare di Milan: “Negli ultimi anni siamo stati abituati a tanti cambiamenti, dalla squadra alla società, passando per l’allenatore. Ora invece è rimasto quasi lo stesso organico della stagione passata: la base di partenza è buona. Il club ha fatto acquisti mirati, sta tornando l’entusiasmo. Speriamo che il lavoro porti i suoi frutti, il Milan può arrivare tra le prime quattro. Cosa manca? Direi un difensore. Si potrebbe fare un colpo proprio nel reparto arretrato, ma ci sono dirigenti preparati che sanno come intervenire”.