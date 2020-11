Zaccardo: “Con questo Leao è dura per Rebic ritrovare il posto da titolare”

MILANO – Cristian Zaccardo, ex terzino rossonero, attraverso i microfoni di Milan Tv ha parlato di Rafael Leao: “Mi ricorda il primo Niang, ma più forte fisicamente. Sarebbe ancora più devastante se riuscisse ad essere più continuo e concreto. Ha tutti i mezzi per diventare un grandissimo calciatore, infatti non sarà facile per Rebic riprendere il posto da titolare. Tuttavia il croato ha fatto molto bene la scorsa stagione e, per farli giocare entrambi, Leao potrebbe essere schierato a destra. Sta a Pioli cercare l’assetto giusto, sono tutti e due ottimi giocatori e nel corso della stagione ci sarà spazio per entrambi”.