Yazici, parla l’agente: “Nessun contatto col Milan”

MILANO – Tra due giorni il Milan affronterà di nuovo il Lille in Europa League, in cerca di riscatto dopo la brutta sconfitta subita all’andata. Nella formazione francese ci sarà di nuovo Yusuf Yazici, autore di una tripletta a San Siro e accostato, in ottica mercato, proprio al Milan. Ai microfoni di calciomercato.com, però, l’agente del giocatore ha smentito di aver avuto contatti con il club rossonero: “Non abbiamo mai parlato con il Milan. In Italia la Lazio si è interessata concretamente al ragazzo, ma con la permanenza di Milinkovic l’affare è saltato. Molti agenti a livello internazionale mi hanno chiamato dopo la partita contro il Milan. Yusuf è stato fantastico e ha fatto una grande tripletta. Ripeto: non abbiamo avuto contatti diretti con il Milan. Se la società rossonera è interessata Yusuf, deve chiamare direttamente il Lille”.