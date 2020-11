MILANO – Il direttore di Rai News Andrea Vianello, grande sostenitore rossonero, si è espresso sul pareggio maturato ieri fra Milan e Verona a San Siro tramite il proprio account Twitter: “In un mondo normale finiva 8 a 2. Nel mondo parallelo di Milan contro Verona 2 a 2. Due punti buttati via per colpa di una sorte decennale. Se 32 tiri non bastano, la prossima volta ne faremo 48. Comunque primi, ancora primi, un po’ stremati e irritanti, ma primi”.