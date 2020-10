Verso Milan-Roma, Karsdorp in vantaggio su Santon: le ultime

MILANO – Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio di Milan-Roma. I due allenatori sono alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. Stefano Pioli non ha ancora deciso chi schierare dal primo minuto sulla trequarti fra Calhanoglu e Brahim Diaz: il turco è stato inserito nella lista dei convocati ma non è ancora al 100%, mentre lo spagnolo sta attraversando un gran momento e resta favorito per una maglia da titolare. Nelle fila giallorosse, invece, c’è un ballottaggio in corso sulla fascia destra. Stando a quel che riferisce TMW, Karsdorp sarebbe favorito rispetto a Santon. Ecco le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao, Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1): Mirante, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Mkhitarian, Pedro, Dzeko.