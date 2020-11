Verso Milan-Fiorentina: le probabili formazioni

MILANO – Domani pomeriggio il Milan riceverà a San Siro la Fiorentina, per la nona giornata di campionato. La squadra di Pioli, che sarà guidata nuovamente da Bonera, cercherà di mantenere la propria imbattibilità e di consolidare il primo posto in classifica, sfruttando il passo falso del Sassuolo. La squadra viola, dal canto suo, viene dalla sconfitta casalinga col Benevento e sta attraversando una mini crisi ma, proprio per questo, si presenterà al Meazza con una grandissima voglia di riscatto. Insomma, nonostante fra le due compagini vi siano dodici punti di distacco, per il Diavolo si preannuncia una sfida più delicata di quanto la classifica possa far pensare.

Inoltre, tra le fila meneghine si è fermato Bennacer per un problema muscolare. Al suo posto giocherà quindi Tonali, accanto a Kessié. Recuperato invece Saelemaekers, pronto a scendere in campo dal primo minuto, completando la trequarti con Calhanoglu e Brahim Diaz. Davanti confermato Rebic, nel ruolo di prima punta per sostituire Ibra. In casa viola Prandelli ritrova Ribery, Bonaventura e Callejon, tutti e tre inseriti nella lista dei convocati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Tonali, Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz, Rebic.

FIORENTINA (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella Biraghi, Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Borja Valero; Vlahovic, Ribery.