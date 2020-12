Verso Milan-Celtic, le probabili formazioni

MILANO – Domani sera tornerà l’Europa League e il Milan riceverà a San Siro il Celtic di Neil Lennon, che sta attraversando un periodo di grandissima crisi, acuita dalla dura contestazione da parte dei tifosi scozzesi. Una partita fondamentale in ottica qualificazione, che il Diavolo è chiamato assolutamente a vincere. Stefano Pioli, guarito dal Covid-19, riprenderà il proprio posto in panchina e riavrà a disposizione sia Ismael Bennacer che Samuel Castillejo, assenti per infortunio domenica scorsa contro la Fiorentina. Tuttavia, mentre l’esterno spagnolo scenderà verosimilmente in campo dal primo minuto, è probabile che il centrocampista algerino si accomoderà inizialmente in panchina. Ballottaggio fra Rade Krunic e Sandro Tonali per affiancare Franck Kessié a metà campo. Ancora ai box, invece, Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Diogo Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Krunic, Castillejo, Brahim Diaz, Hauge, Rebic. Allenatore: Pioli.

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard. Allenatore: Lennon.