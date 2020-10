Verso Celtic-Milan: i precedenti tra le due squadre

MILANO – Tra poche ore il Milan scenderà in campo a Glasgow contro il Celtic, per il primo turno del Gruppo H d’Europa League. Una sfida ricca di storia e tradizione, fra due squadre che sinora si sono sempre affrontate in Champions ma che, questa volta, devono “accontentarsi” di un palcoscenico meno prestigioso. Nella loro storia Milan e Celtic si sono incontrati già dieci volte: il bilancio per la squadra rossonera è di sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta (per 2-1 nel 2007).