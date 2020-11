Verona, Zaccagni: “Col Milan giocheremo a viso aperto”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Hellas Verona Channel, Mattia Zaccagni, fantasista della squadra scaligera, ha parlato della vittoria contro il Benevento e del prossimo impegno, in programma domenica a San Siro col Milan: “Abbiamo fatto una grandissima prestazione e siamo davvero contenti di questi tre punti. Dopo gol di Lapadula siamo stati bravi a mantenere un atteggiamento propositivo andando a cercare il secondo gol. Personalmente sono felice sia dell’assist che della mia gara in generale. Il Milan? Andremo la per giocarci la partita a viso aperto, contro una squadra forte e in salute”.