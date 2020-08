Ufficiale – Brescianini ceduto in prestito

MILANO – Tramite un comunicato diramato sul proprio sito internet ufficiale, il Milan ha reso noto di aver ceduto in prestito Marco Brescianini, centrocampista classe 2000: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini alla Virtus Entella“. Così come accaduto a Tommaso Pobega, anche Brescianini giocherà un anno in Serie B ‘facendosi le ossa’, per poi rientrare alla base rossonera e provare a guadagnarsi la conferma.