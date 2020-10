Tuttosport – Milan, si complica il rinnovo di Calhanoglu. E sullo sfondo c’è l’Inter…

MILANO – Ha del clamoroso l’indiscrezione lanciata da Tuttosport, secondo cui l’Inter sarebbe una candidata per ingaggiare Hakan Calhanoglu. L’attuale contratto col Milan scade tra meno di un anno – il 30 giugno 2021 – ma la fumata bianca per il rinnovo tarda ad arrivare. E non è detto che arrivi. Il turco guadagna attualmente 2,5 milioni di euro a stagione e la volontà del proprio agente è quantomeno di raddoppiare la cifra. Il Milan, che dal canto suo sta cercando da anni di abbassare il monte ingaggi, spera di trovare un’intesa a cifre più basse, ma è tutt’altro che semplice.

Inoltre, stando alla situazione attuale, Calhanoglu sarebbe libero di firmare a costo zero per un altro club già a febbraio, qualora decidesse di non rinnovare. Sempre secondo Tuttosport, il suo procuratore, Gordon Stipic, lo avrebbe proposto all’Inter, società sempre molto attenta ai giocatori in procinto di svincolarsi. Insomma, se il Milan vuole trattenere il proprio fantasista, scongiurando il pericolo di vederlo sulla parte opposta del Naviglio, deve accelerare la trattativa e accontentare, almeno in parte, le sue richieste.