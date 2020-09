Tromba d’aria a Milanello: cade un albero sulla strada, centro sportivo temporaneamente isolato

MILANO – Una vera e propria tempesta si è abbattuta questa mattina su Milanello. Come riferisce La Gazzetta dello Sport sul suo sito, una raffica di vento fortissima ha anche provocato la caduta di un albero sulla strada, nei pressi dell’ingresso del centro sportivo, rendendo quest’ultimo isolato. Per entrare o uscire, infatti, occorre attendere che l’albero venga rimosso. I calciatori, dal canto loro, si sono spostati dal campo in palestra per ultimare la sessione d’allenamento.