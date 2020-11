Treno rossonero: Milan con 10 punti in più rispetto ad un anno fa

MILANO – Un avvio di stagione oltre le più rosee aspettative per il Milan, che sta dando seguito a quanto di buono fatto nella seconda parte dello scorso campionato. Con la vittoria di ieri la squadra meneghina ha ottenuto il ventiquattresimo risultato utile consecutivo, segnando almeno due gol per la tredicesima partita di fila (non ci era mai riuscita prima nella sua storia). La classifica attuale vede il Diavolo al comando, con due punti di vantaggio sul Sassuolo, quattro su Juventus e Napoli, cinque su Inter e Roma e sei sulla Lazio. I numeri sono eloquenti: l’anno scorso, dopo sei giornate di campionato, il Milan aveva soltanto sei punti, con due vittorie e quattro sconfitte. Oggi, dopo lo stesso numero di partite, i punti sono dieci in più grazie a cinque successi, un pareggio e neppure una sconfitta.