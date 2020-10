Toro, Giampaolo a rischio esonero: potrebbe sostituirlo un altro ex rossonero

MILANO – Dopo appena tre partita disputate (quella contro il Genoa deve ancora essere recuperata), Marco Giampaolo è già a rischio esonero. Il suo Torino si trova infatti all’ultimo posto in classifica, fermo a zero punti per aver finora sempre perso. Certo, il mercato estivo non ha aiutato l’ex tecnico del Milan, ma l’inizio di questa stagione è stato a dir poco inquietante e la dirigenza granata sta già valutando alcuni profili per la successione. Qualora dovesse arrivare una sconfitta anche stasera sul campo del Sassuolo, l’ipotesi dell’esonero diventerebbe sempre più concreta e, stando a quel che riferisce Tuttosport, uno dei principali candidati a prendere il posto di Giampaolo sarebbe un altro ex rossonero: Roberto Donadoni.