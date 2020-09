MILANO – Il nuovo centrocampista rossonero, Sandro Tonali, ha spiegato in conferenza stampa i motivi che lo hanno spinto a scegliere il numero 8: “Tra i numeri liberi era quello che mi piaceva di più, per una serie di motivi. Ha tanti significati per me, credo sia perfetto. Inoltre lo indossava Gattuso: era il mio idolo da calciatore e lo è anche adesso da allenatore. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, è una persona fantastica. Lo considero un esempio da seguire”.