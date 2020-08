Tonali al Milan, parla l’ex allenatore: “Ha fatto la scelta giusta”

MILANO – Contattato dalle frequenze di Radio Sportiva, Ivo Pulga, ex allenatore di Sandro Tonali nel Brescia, ha commentato la scelta del centrocampista classe 2000 di accettare l’offerta del Milan: “Ha preso la decisione giusta, quella rossonera è una società che punta molto sui giovani. Penso sia la soluzione migliore in questo momento della sua carriera e Pioli ha lavorato quasi sempre con squadre composta da molti giovani. Adesso toccherà a lui conquistarsi il posto da titolare, anche perché il Milan ha giocatori bravi a metà campo. Per il Brescia è una grande operazione, dato che il ragazzo è cresciuto nel settore giovanile: è come se Cellino avesse fatto bingo”.