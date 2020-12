Thuram allontana il Milan: “Sto benissimo al Borussia”

MILANO – Fra i vari nomi segnati dal Milan sul proprio taccuino in ottica calciomercato, c’è anche quello dell’attaccante Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore juventino Lilian. Con la maglia del Borussia Monchengladbach sta stupendo tutti a suon di gol, sia in Bundesliga che in Champions League, tanto da essersi guadagnato anche la convocazione in Nazionale. Il Milan lo segue con grande interesse in vista della prossima campagna acquisti estiva, ma è lecito aspettarsi che si scatenerà una vera e propria asta fra i grandi club europei. La concorrenza, infatti, è agguerrita. Tuttavia, in un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano tedesco Kicker, Thuram ha allontano qualsiasi voce di mercato.

LE SUE PAROLE – “Sono concentrato al 100% esclusivamente sul Borussia Monchengladbach e sono molto felice di essere qui. Non ho mai parlato con nessun altro club. Il Borussia mi ha permesso di percorrere diverse tappe della mia carriera, gioco in Champions League e sono arrivato anche in Nazionale. Qui sono cresciuto non solo come giocatore, ma anche come persona. È stata la scelta migliore per la mia carriera”.