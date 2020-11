Thiago Silva: “Al Milan sono cresciuto moltissimo, Maldini e Nesta due professori”

MILANO – Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale brasiliana, Thiago Silva, ex difensore del Milan oggi in forza al Chelsea, ha ribadito l’importanza avuta dall’esperienza rossonera per la sua maturazione: “L’Italia è una delle migliori scuole per i difensori. In Serie A sono cresciuto moltissimo. Ad inizio carriera ho avuto la fortuna di giocare assieme a due professori come Maldini e Nesta. In quel periodo ho avuto modo di imparare tante cose. Poi ho giocato in Francia, dove il calcio è più fisico. In Inghilterra invece ci sono molte squadre con giocatori veloci e tecnici: ci sono ritmi davvero altissimi. Dopo le ultime due partite sono uscito dal campo col mal di testa per la velocità del gioco (ride, ndr). La Premier League è sicuramente molto diversa rispetto alla Serie A e alla Ligue 1″.