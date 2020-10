MILANO – Si alimenta di giorno in giorno l’affetto di Theo Hernandez per i colori rossoneri. Il terzino francese, dopo aver ribadito recentemente in diverse interviste il proprio attaccamento al Milan, sottolineando come il suo desiderio sia quello di rimanere nel club meneghino per molto tempo, ha pubblicato un messaggio su Twitter che farà molto piacere al popolo milanista: “Questi sono gli anni migliori della mia carriera. Sempre Milan”.