Theo a Milan TV: “Sono qui per restare. Pioli determinante per la mia crescita”

MILANO – Il terzino sinistro rossonero, Theo Hernandez, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV: “Lo scorso anno ho vissuto una stagione molto bella, adesso ne è iniziata un’altra altrettanto stimolante. Qui il calcio è più tattico e fisico, in Spagna si pensa maggiormente alla fase di possesso palla. Credo di essermi adattato in fretta al campionato italiano, mi è piaciuto molto sin dall’inizio. Ora devo continuare a lavorare. Abbiamo una stagione molto lunga davanti e speriamo vada tutto per il meglio”.

SU PIOLI – “E’ un allenatore molto preparato, da quando è arrivato ha messo le cose in chiaro, dicendoci subito cosa fare. E’ arrivato in un momento molto complicato, perché la squadra non vinceva e i tifosi non erano contenti. Ma da quando c’è lui siamo cresciuti come squadra e io come giocatore. Mi ha aiutato moltissimo, è anche grazie al mister se ora sono quello che sono”.

SUL FUTURO – “Sono venuto al Milan per restare a lungo, a maggior ragione dopo la grande stagione che ho fatto l’anno scorso. Dal primo momento sono stato accolto nel migliore dei modi e qui è come se fossi a casa. Voglio restare ancora tanto tempo”.