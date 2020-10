The Guardian – Ecco i migliori talenti nati nel 2003. E c’è anche un attaccante del Milan…

MILANO – Come ogni anno, il noto quotidiano inglese ‘The Guardian’ ha pubblicato una lista di 60 giocatori, considerandoli i migliori talenti, a livello mondiale, nati nel 2003. In questo lungo elenco figura anche un giovane rossonero: Emil Roback, ingaggiato dal Milan ad agosto e sponsorizzato direttamente da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha anche avuto modo di esordire in Prima Squadra in occasione dell’amichevole vinta a San Siro contro il Monza. Ecco la lista completa stilata dal tabloid britannico.

Maurits Kjaergaard, centrocampista centrale di proprietà del Red Bull Salszburg

Isaac Tshibangu, ala sinistra del Mazembe

Jamal Musiala, trequartista del Bayern Monaco

Amir Arli, trequartista del Dijon

Anthony Valencia, ala dell’Independiente del Valle

Samuel Hing Junior, ala sinistra Juventus

Rayab Cherki , attaccante Lione

Edouard Michut, trequartista del Paris Saint Germain

Luca Netz, terzino sinistro dell’Hertha Berlino

Torben Rhein, centrocampista Bayern Monaco

Ilaix Moriba, centrocampista del Barcellona

Isaak Bergmann Johannesson, esterno destro del Norrkoping

Florian Wirtz, ala destra del Bayer Leverkusen

Prince Kwabena Adu, ala destra del Bechem

Bikash Yumnan, centrocampista del Punjab

Cesare Casadei, centrocampista centrale dell’Inter

Federico Redondo, centrocampista dell’Argentino Juniors

Dario Sarmiento, esterno destro dell’Estudiantes

Ardi Mfundu, difensore centrale dello Schalke 04

Luca Oyen, trequartista del Genk

Alexander Robertson, centrocampista del Manchester City

Yusuf Demir, trequartista del Rapid Vienna

Bruno Goncalves, punta del Red Bull Bragantino

Metinho, trequartista del Fluminense

Dimo Krastev, mediano della Fiorentina

Jia Boyan, esterno sinistro dello Shangai

Bartol Barisic, attaccante della Dinamo Zagabria

Ivan Cubelic, trequartista dell’Hajduk Spalato

Tomas Angel, attaccante dell’Atletico Nacional

Jhon Jader Duran, punta centrale dell’Envigado

Tomislav Duvnjak, centrocampista della Dinamo Zagabria

Adam Karabec, trequartista dello Sparta Praga

Odin Thiago Holm, centrocampista del Valerenga

Kluiverth Aguilar, terzino destro del Allianza Lima

Joelson Fernandes, ala sinistra dello Sporting Lisbona

Stefan Bodisteanu, trequartista del Viitorul

Aleksander Buksa, punta del Wisla Kracow

Ronaldo Camarà, trequartista del Benfica

Arsen Zakharyan, centrocampista della Dinamo Mosca

Liam Morrison, difensore centrale del Bayern Monaco

Mateja Bacanin, trequartista della Stella Rossa

Luka Cveticanin, ala sinistra Vozdovac

Israel Salazar, punta centrale del Real Madrid

Nico Serrano, trequartista dell’Atlhetic Bilbao

Benjamin Sesko, punta centrale del Red Bull Salzburg

Bruno Iglesias, trequartista del Real Madrid

Emil Roback, centravanti del Milan

Kelvin John, punta centrale del Brooke House College

Wilfried Gnonto, seconda punta del Zurigo

Fabio Miretti, trequartista Juventus

Luis Puente, punta centrale del Chivas

Mohamed Amine Essahel, attaccante dell’Accademie Mohamed

Takuhiro Nakai, trequartista del Real Madrid

Marcelo Flores, trequartista dell’Arsenal

Xavi Simons, centrocampista del Paris Saint Germain

Naci Ünuvar, ala sinistra dell’Ajax

Emre Celtik, ala sinistra dell’Altinordu

Ravil Tagir, difensore centrale del Basaksehir

Moses Nyeman, mediano dello Dc United

Juan Ignacio Cabrera, trequartista dello Schalke O4