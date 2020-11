Thauvin, Villas-Boas al vetriolo: “Maldini non è stato gentile, ma lui può dire ciò che vuole…”

MILANO – Lo scambio di battute avvenuto fra Paolo Maldini e Florian Thauvin non è stato apprezzato dal Marsiglia. Il direttore tecnico del Milan ha pubblicamente ammesso l’interesse nei confronti dell’esterno francese, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021. Dal canto suo, Thauvin ha ringraziato dichiarando di essersi persino commosso per l’apprezzamento di una leggenda del calcio come Maldini. Tuttavia, André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, in conferenza stampa ha bacchettato il dirigente rossonero: “Non so cosa succederà nei prossimi mesi, il mercato è sempre imprevedibile. Le parole di Maldini? Sono un po’ false. Ma dato che sei Maldini, puoi dire certe cose. Immaginiamo di incontrare il Milan in Europa League, cosa accadrebbe? Non è stato gentile da parte sua, ma è normale: è Maldini e ha il diritto di dire quello che vuole…”.