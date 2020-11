Thauvin strizza l’occhio al Milan: “Maldini mi ha commosso, è una leggenda”

MILANO – Non è un mistero che uno dei giocatori maggiormente apprezzati dal Milan in ottica mercato sia Florian Thauvin. Quest’ultimo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e, attualmente, non sembra esserci alcuna trattativa per il rinnovo col Marsiglia. Il Milan fiuta il colpaccio a parametro zero e anche Paolo Maldini ha pubblicamente speso parole d’elogio nei confronti dell’esterno francese classe 1993. Thauvin, dal canto suo, ha voluto ringraziare il dirigente rossonero: “Queste sono le cose che ti rendono felice. Quando una leggenda del calcio parla così bene di te, ti senti davvero orgoglioso. Mi ha commosso e ovviamente lo ringrazio tantissimo”.