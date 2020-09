Tatarusanu sui tifosi: “Giochiamo anche per loro, spero vengano riaperti gli stadi”

MILANO – Ciprian Tatarusanu, nuovo secondo portiere del Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa, soffermandosi anche sulla ripresa del campionato italiano senza spettatori sugli spalti: “Non è facile giocare una gara senza pubblico all’interno dello stadio. In Francia i tifosi già ci sono, circa cinquemila: non sono tanti, però si provano comunque altre sensazioni. Meglio pochi spettatori che neanche uno. Mi auguro che qui in Italia riaprano gli stadi il prima possibile: noi giochiamo anche per i nostri tifosi”.