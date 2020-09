Tatarusanu su Donnarumma: “Difficilissimo fargli gol”

MILANO – Nel corso della conferenza stampa odierna, Ciprian Tatarusanu ha parlato anche del suo collega Gigio Donnarumma, di cui sarà il vice in questa nuova stagione: “E’ un portiere di grande spessore. E’ molto bravo sui rigori, è alto e spinge bene sulle gambe. Per chi tira è difficilissimo fare gol. Anche io sono uno che para tanti rigori, mi alleno molto su questo aspetto. Siamo entrambi molto alti, per questo forse i calciatori perdono la lucidità dal dischetto quando gli stiamo davanti”.