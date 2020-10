Tassotti: “Il Milan sta tornando a recitare il ruolo che gli compete. Decisiva la presenza di Maldini”

MILANO – Mauro Tassotti, leggenda del Milan, ha rilasciato un’intervista all’emittente televisiva abruzzese ‘Rete 8 Sport’: “Dopo un po’ di anni, il Milan sta tornando al ruolo che gli compete e che ha ricoperto per tantissimo tempo. Appena è stata ritrovata stabilità sul piano societario, le cose sono andate meglio e ora i risultati stanno tornando ad essere confortanti. La presenza di Paolo Maldini è determinante. L’anno scorso il Milan ha finito il campionato benissimo, ora si sta confermando. Quando metti in fila così tante vittorie vuol dire che hai dei valori. E’ stata presa una strada non semplice, perché si basa su molti giovani, ma c’è anche Ibra, che sta dimostrando di essere ancora uno dei migliori attaccanti al mondo ed è fondamentale per la crescita dei suoi compagni di squadra”.