Tardelli: “Derby, Inter favorita nonostante le assenze”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Tardelli ha parlato della sfida che sta per mettere davanti Inter e Milan: “La squadra di Conte è già competitiva per lo Scudetto, non le manca nulla. Anzi, credo che l’Inter abbia la rosa più importante di tutto il campionato. Penso che possa arrivare fino in fondo e puntare al titolo. Chi rischia di più oggi? In partenza rischiano entrambe, ma i nerazzurri hanno qualcosina in più. Occhio, però, perché rientro di Zlatan Ibrahimovic può creare dei problemi”.