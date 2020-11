Tapiro d’Oro per Zlatan Ibrahimovic: “EA Sports sfrutta la mia immagine senza pagarmi”

MILANO – Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto, per la quinta volta, il Tapiro d’Oro da Striscia La Notizia, per via del contenzioso con la EA Sports, colpevole, a detta dello svedese, di utilizzare la sua immagine e il suo nome senza il necessario consenso. Queste le dichiarazioni rilasciate da Zlatan a Valerio Staffelli: “EA Sports sostiene di aver acquisito i diritti da FifPro e che FifPro rappresenti i giocatori, ma noi non abbiamo firmato niente. Sfruttano la mia immagine senza darmi un euro: è contro le regole e bisogna indagare”.

SULLE SUE CONDIZIONI FISICHE – “Sto già meglio e con questo Tapiro andrò ancora più veloce…”.

SUL QUINTO TAPIRO D’ORO – “Voglio battere il record di 15 stabilito da Antonio Cassano”.