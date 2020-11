Taibi: “Milan squadra forte e sbarazzina, a Napoli mi aspetto una grande partita”

MILANO – L’ex portiere rossonero Massimo Taibi, oggi direttore sportivo della Reggina, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per parlare della squadra di Stefano Pioli in vista della sfida col Napoli, in programma al rientro dalla sosta per le Nazionali: “Penso che sarà una bellissima partita, fra due compagini che giocano molto bene. Ci sono tutti gli ingredienti necessari per divertirsi. Mi aspetto di vedere una gara affrontata a viso aperto da entrambe le parti. Paradossalmente il Napoli in casa va più in difficoltà, come se soffrisse la pressione. Il Milan dal canto proprio è una squadra molto sbarazzina, forte e sicura di sé: ha tutte le carte in regola per mettere in seria difficoltà i partenopei”.