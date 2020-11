Tacchinardi: “Ibra ha rivoluzionato il Milan. I rossoneri sono da Scudetto”

MILANO – Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha elogiato il Milan di Stefano Pioli: “E’ la squadra rivelazione del campionato, assieme al Sassuolo. Nessuno poteva pensare a questa crescita. Inoltre ieri volevo vedere se il Napoli fosse diventato una squadra matura, invece mi ha deluso. Se la squadra si sporca poco le mani, iniziano a sorgere grossi limiti. Grande meriti al Milan, però, che sta facendo qualcosa di straordinario. Ibrahimovic ha ribaltato come un calzino questa squadra. E’ questione di mentalità personalità e cattiveria. Sono tutti diventati più forti da quando lui è tornato a Milano. E’ vero che il Napoli non era in serata, ma questo Milan è davvero forte e non può più nascondersi: deve lottare per vincere lo Scudetto“.