Tacchinardi: “Calhanoglu non vale le cifre che chiede”

MILANO – L’ex centrocampista juventino Alessio Tacchinardi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, si è espresso su Hakan Calhanoglu e del presunto interesse del club bianconero: “Mi pare di aver capito che il numero 10 turco chiede grosse cifre, ma sinceramente non credo le valga. Dopo il lockdown primaverile è migliorato molto, magari è stato spronato anche da Ibrahimovic a livello caratteriale. Tuttavia non so se sia adatto alla Juventus, personalmente ho diverse perplessità”.