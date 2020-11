MILANO – Contattato dai microfoni di TMW, l’ex centravanti David Suazo, oggi allenatore, si è così espresso sulla lotta Scudetto in Serie A: “E’ indubbiamente un campionato piuttosto anomalo per tutta la situazione che stiamo vivendo. Attualmente stiamo vedendo un grande Milan, così come un grande Sassuolo grazie al lavoro straordinario di Roberto De Zerbi. Tuttavia, secondo me le principali candidate per la vittoria del Tricolore sono Inter, Napoli e Juventus”.