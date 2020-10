Sparta Praga, Krejci: “Milan fortissimo, proveremo a fargli lo scherzetto…”

MILANO – Ladislav Krejci, esterno dello Sparta Praga e vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito la maglia del Bologna, ha parlato in conferenza della partita in programma domani contro il Milan in Europa League: “Sappiamo che il Milan è una squadra fortissima, di livello superiore, ma andiamo a giocare a viso aperto sperando di trovare una vittoria a sorpresa. Ci aspetta una gara molto dura, ma cerchiamo comunque di sfruttare i nostri punti di forza. Il Milan non è primo in Serie A per caso: rispetto allo scorso anno è cresciuto tanto, soprattutto con Ibrahimovic”.